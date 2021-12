Trànsit llança una campanya per mostrar la fragilitat dels ciclistes i reduir-ne la sinistralitat

Actualitzada 07/12/2021 a les 17:29

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha iniciat aquest dimarts una campanya de conscienciació per mostrar la fragilitat dels ciclistes i reduir-ne la sinistralitat. Amb el lema «Evitem-ho», l'acció té una doble vessant, ja que es dirigeix tant als usuaris de la bicicleta perquè tinguin més percepció de risc i consciència de la vulnerabilitat com als conductors de vehicles motoritzats, de qui s'espera que augmentin el respecte i la col·laboració. Segons indica l'ens en un comunicat, l'objectiu és arribar a la xifra de 0 ciclistes morts a les carreteres en un futur no gaire llunyà. Des del 2010, 81 usuaris de la bicicleta han mort per un accident mentre circulaven i 641 han estat ferits de gravetat.