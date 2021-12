Padrós adverteix que la manca de distància i les grans trobades poden provocar un augment de contagis per Nadal

Reclamació de «responsabilitat» amb el certificat covid

Tercera vacuna o cobertura mundial

El president del col·legi de metges ha expressat preocupació perquè si els contagis pugen, «les dinàmiques» condueixen a «més pressió al sistema sanitari i més incomoditats per a tothom, però també més malalts i potencialment més greus», ha alertat.En aquest sentit, ha apuntat que sembla que alguna gent s'hagi oblidat de la pandèmia i ha reclamat un «exercici de realitat» per mantenir les mesures de seguretat sanitàries. Així, ha defensat la mascareta com «la més fonamental» de les eines a l'abast de la població.Part de la reflexió de Jaume Padrós té a veure amb el brot de 68 positius entre professionals sanitaris de Màlaga a partir d'una celebració amb més d'un centenar de participants. Sobre aquesta mena de trobades, el doctor ha avisat que cal reduir aquestes concentracions especialment en «una època delicada» que quedarà immediatament succeïda per Nadal i Reis.Davant la sisena onada, Padrós ha recordat alguns consells i ha plantejat que davant de la sospita d'un refredat o infecció respiratòria, el test d'antígens és una bona opció. «Si és positiu, aquella persona haurà d'actuar amb responsabilitat i excloure's del grup, però si és negatiu, això no li dona passaport per deixar de comportar-se» i per tant «haurà d'estar mantenint la distància i portant la mascareta».Sobre l'efecte de l'ampliació de la necessitat del passaport covid, ara obligatori per a interiors de bars, gimnasos i residències, el president del Col·legi de Metges de Barcelona ha assegurat que està satisfet amb una mesura que ell ja defensava mesos enrere. Ara bé, en relació a l'aplicació laxa d'aquesta iniciativa que s'està donant en alguns establiments que no el demanen, Padrós ha apel·lat al compromís col·lectiu.«Les normes han de tenir ànima i s'han d'explicar bé», ha valorat. «Si no ens les creiem en democràcia tot això de l''auctoritas' i la pràctica es perd. És clar, en un país amb una dictadura no tindríem aquesta discussió però aquí hem d'apel·lar a la responsabilitat», ha indicat. Seguint aquesta petició, també ha apuntat la impossibilitat de posar un «policia o un inspector» darrere de cada establiment o ciutadà i ha demanat seguir la mesura per convenciment social.Sobre els reptes globals que planteja l'actual situació sanitària, Jaume Padrós també ha advertit que «hi ha un debat» sobre «si la prioritat és la tercera dosi o vacunar tot el món». La seva opinió és que «hi ha dificultats de fabricació per arribar a a tot arreu» i que la logística marca alguns inconvenients. Ara bé, a l'hora d'entomar aquest desafiament, ha demanat «un esforç col·lectiu».