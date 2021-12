La vacunació dels nens es farà de manera progressiva, començant pels d'11 anys

La portaveu del Govern no concreta on i com es posaran les dosis però recorda que els adolescents van demanar cita

Actualitzada 07/12/2021 a les 13:32

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha explicat aquest dimarts que, després de saber que la Comissió de Salut Pública de l'Estat ha impulsat la vacunació dels menors de 12 anys, l'executiu català està ja dissenyant l'estratègia per a posar les dosis necessàries als infants de Catalunya. Així, tot i no concretar com es farà, Plaja ha garantit que «es començarà pels nens d'11 anys i progressivament s'anirà vacunant els nens de més a menys edat» fins a arribar als de 5 anys. La portaveu assegura que Salut donarà els detalls del dispositiu, però ha garantit que «quan arribin les vacunes, no es demorarà i l'inici serà ràpid».