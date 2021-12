El Govern demana allargar el passaport covid 15 dies més però de moment no preveu noves restriccions

Mossos i Policies Locals reforçaran les inspeccions aleatòries per garantir el compliment del certificat

Actualitzada 07/12/2021 a les 14:39

El Govern ha demanat allargar l'ús del passaport covid 15 dies. Tot i això, de moment no preveu aplicar noves restriccions. Així ho ha explicat la portaveu, Patrícia Plaja, durant la roda de premsa posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts al Palau de la Generalitat. Plaja ha informat que Mossos i Policies Locals es coordinaran per reforçar, a partir de les properes hores, les inspeccions aleatòries per garantir el compliment del certificat covid als recintes on ara és obligatori presentar-lo. El Govern no recomanarà que la ciutadania eviti celebrar àpats durant les festes nadalenques, tot i que Plaja sí que ha fet una cridar a «minimitzar riscos». La portaveu ha insistit en la importància de la vacunació contra la covid-19.