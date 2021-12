Adjudicades les obres per instal·lar el sistema ERTMS entre l'Hospitalet de Llobregat i PortAventura

Actualitzada 07/12/2021 a les 15:06

Adif ha adjudicat les obres del Sistema de Gestió de Tràfic Ferroviari Europeu (ERTMS) entre l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) i Port Aventura (Tarragonès) per un import de 52.361.960,73 euros. L'actuació s'emmarca en el Pla de Rodalies 2020-2030 i s'executarà en un termini de 21 mesos. Els treballs s'han adjudicat a la Unió Temporal d'Empreses (UTE) formada per Alstom Transporte e Instalaciones i Técnicas Eléctricas Asturianas. Entre les obres més importants destaquen la instal·lació de nous enclavaments electrònics, l'adaptació dels equipaments de la via i els bloquejos del nou programa d'explotació, així com la instal·lació de nous circuits de via d'audiofreqüència, senyals i balises, entre d'altres.