Protecció Civil dona per finalitzada l'alerta per vent

Protecció Civil ha donat per finalitzada l'alerta del Pla VENTCAT. Durant l'episodi, el telèfon d'emergències 112 ha rebut 330 trucades per 2.630 incidències relacionades amb el vent. La majoria de trucades han estat per risc estructural i obstacles, però cap d'aquestes per incidències greus. La comarca amb més avisos ha estat el Barcelonès (124), seguit del Baix Penedès (34) i el Baix Llobregat (29). Per municipis, Barcelona (106) és des d'on s'han fet més trucades.El Servei Meteorològic de Catalunya ha registrat ratxes de vent de més de 100 km/h a Tosa d'Alp, El Perelló, Portbou i Ulldeter. Els Bombers, d'altra banda, han rebut 150 avisos des de dissabte al vespre, sobretot per caigudes d'arbres o elements del mobiliari urbà.