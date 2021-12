El telèfon d'emergències 112 ha rebut un total de 330 trucades pel fort vent fins a les 13 h. La comarca amb més avisos ha estat el Barcelonès (124), seguit del Baix Penedès (34) i el Baix Llobregat (29). Per municipis, Barcelona (106) és des d'on s'han fet més trucades. A la carretera, les afectacions més greus es concentren a la comarca del Berguedà, amb carreteres tallades per neu i vent, com la BV-4024 a Bagà, la BV-4031 a Castellar de N'hug o la BV4243 a Berga. També s'ha hagut de tallar la C-28 al Port de la Bonaigua. Al llarg del matí també hi ha hagut talls a la GIV-4016 a Toses. També és necessari l'ús de cadenes a prop d'una desena de carreteres locals del Pirineu de Lleida.