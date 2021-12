Aragonès reclama una 'Constitució catalana' i rebutja reformar l'espanyola

El president de la Generalitat qualifica la Carta Magna espanyola d'«obsoleta»

Actualitzada 06/12/2021 a les 17:08

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmat aquest dilluns que «només serà possible que Catalunya tingui la Constitució que necessita amb la independència» i, per tant, amb una «Constitució catalana».En unes declaracions durant la visita que ha realitzat a La Bisbal d'Empordà (Girona), el president català s'ha referit a la celebració del Dia de la Constitució i ha qualificat la Carta Magna espanyola d'«obsoleta».«No representa els anhels de la ciutadania de Catalunya i a més és incompatible amb la voluntat de futur del poble català», ha assenyalat Aragonès, per a qui la Constitució espanyola «s'ha manifestat clarament com una eina per a limitar les aspiracions del nostre poble».Ha assegurat també que el Govern de Catalunya «no vol cap reforma de la Constitució espanyola» i que el que vol és la Constitució catalana.El president català ha afegit que per això centra els seus esforços a «culminar amb èxit el procés d'independència» a través d'un «referèndum d'autodeterminació reconegut».«Treballem per a reforçar les majories internes a Catalunya a favor d'una solució política al conflicte que tenim amb l'Estat i també per a reforçar el que han de ser els mecanismes de negociació perquè un referèndum sigui reconegut a nivell internacional», ha assegurat Pere Aragonès.Per part seva, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha declarat durant una visita a Espinelves (Girona) que la «interpretació» que fan d'ella els «poders fàctics» fa que la Constitució espanyola no serveixi per a «resoldre els problemes» de la ciutadania catalana «ni en matèria social, ni en matèria lingüística, ni en matèria política».