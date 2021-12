Illa, sobre el català: «No acceptarem lliçons de ningú, tampoc de Cambray»

El líder socialista ha negat que el PSOE hagi enganyat ERC en la negociació sobre la Llei audiovisual i les quotes per a les grans plataformes audiovisuals. La normativa es va aprovar amb la quota de llengües cooficials només en plataformes amb seu a Espanya. «El govern espanyol compleix i complirà els seus compromisos», ha afegit Illa, que ha insistit que Pedro Sánchez «no juga a enganyar o no enganyar» i que es regeix pel «principi de serietat en política».Preguntat per si creu que seria adient que també es fixés una quota per al català per a les grans plataformes, com Netflix, HBO o Amazon Prime, més enllà de les espanyoles, Illa ha admès que li «agradaria» que hi estigués reconegut. Però ha demanat anar més enllà, ha expressat que en aquestes plataformes «també volen creacions bones» i ha reivindicat que a Catalunya hi ha «molt talent». D'altra banda, ha denunciat que el Govern es posi «estupend i exigent» i en canvi no compleixi, per exemple, la llei del cinema a Catalunya. Per això l'ha emplaçat que, per la seva banda, apliqui «el principi d'autoexigència»: «Li donaria més credibilitat».Els socialistes van declinar assistir a una reunió convocada pel conseller d'Educació després de la sentència del Suprem, en què sí que hi van anar ERC, JxCat, CUP-NCG i En Comú Podem. No hi van anar perquè Cambray no havia convocat a tots els grups parlamentaris. «S'ha de comptar amb tothom», ha insistit Illa, que creu que «agradi o no agradi les posicions que cadascú defensa, pel català el millor que es pot fer es recuperar un consens molt ampli». «Almenys s'ha d'intentar i convocar a tothom».A més, Illa ha dit que el PSC «no hi serà» per anar-se a fer «fotos per a desafiar resolucions judicials». En canvi, el Govern sí que pot comptar amb ells, ha dit, per «treballar i recuperar el consens. «La història del PSC i el seu compromís amb la no segregació a Catalunya i amb l'escola en defensa de la cultura catalana i la llengua no admet que ningú ens doni lliçons», ha etzibat. «Jo no en donaré, però no en rebré de ningú, tampoc del conseller», ha conclòs.El cap de l'oposició a la cambra ha dit que el PSC es compromet en el pacte nacional per la llengua que proposa l'executiu i ha lloat la tasca de la consellera de Cultura, Natàlia Garriga: «Quin contrast amb altres membres del Govern».El líder dels socialistes catalans ha reafirmat el plantejament del PSC al darrer Congrés de la formació, el desembre del 2019. Així, s'ha pronunciat a favor de l'escola en català; que es garanteixi l'ensenyament en català, castellà i anglès; i que siguin els centres qui determinin el percentatge de castellà en funció de l'entorn sociolingüístic.També ha advocat –diu que ho veu «raonable»- que es pugui impartir una matèria més, a banda de llengua i literatura castellana, en aquesta llengua. «No compromet la llengua catalana com a vehicular», ha raonat. I ha exigit «despolititzar l'ús de la llengua».Pel que fa a la decisió del Suprem, ha demanat complir amb les resolucions judicials i ha garantit que «si es treballa de manera adequada, [el català] no queda compromès per aquesta sentència».Finalment, i preguntat per si l'estat del català és preocupant, Illa ha dit que no hi ha un problema de coneixement de la llengua però sí «un treball important a fer en ús social». I ha aconsellat l'executiu que el camí per fomentar-lo no és «imposar ni obligar», sinó «convidar i afavorir»: «Aquí és on necessitem un consens i on cal descarregar políticament l'ús de la llengua».