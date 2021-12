Roba Estesa estrena del nou disc 'Rosa permanent' a l'Apolo

A més dels nous temes, a l'Apolo l'octet tarragoní també ha tocat èxits de discos anteriors, com 'Criades', 'Una altra ronda', 'Cant de lluita' o 'Viu'.'Rosa permanent' és el tercer disc de Roba Estesa, després de 'Descalces' (2016) i 'Desglaç' (2018), i segueix les passes de l'EP 'Dolors' (2020). Amb una producció comandada per Jon Borràs (Oques Grasses) i Ferran Casas (Est Oest), el disc es va gestar durant la pandèmia. Això va permetre que la producció fos més reposada, de manera que el grup va poder explorar noves estètiques i sonoritats sense perdre la seva essència tradicional.A banda del pròxim concert a Granollers, el grup començarà al febrer una gira per ciutats de l'Estat, entre elles Bilbao, Vitoria, Pamplona i Madrid.L'octet Roba Estesa el formen Alba Magriñà, Anna Sardà, Clara Colom, Claudia García-Albea, Gemma Polo, Laia Casanellas, Helena Bantulà i Sandra Bracke.