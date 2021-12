Quines són les actuals restriccions per la covid a Catalunya?

L'executiu ja ha avançat que la setmana que ve les prorrogarà

Activitats socials

Sense límit de persones en les reunions i trobades familiars i de caràcter social, però el Govern recomana grups petits quan s'acosten les festes de Nadal.

Mascareta obligatòria en interiors i també en exteriors en el cas que hi hagi interacció amb no convivents sense distància de seguretat.

Prohibit el consum de begudes i menjar en grup en espais públics entre la 1 i les 6 de la matinada.

Horaris

Aforaments i condicions d'accés

No hi ha aforaments en la restauració ni límit en el nombre de comensals per taula, però és necessari presentar el certificat covid per a ser servit a l'interior (queden excloses les terrasses).

En cinemes, teatres, auditoris o establiments comercials no hi ha aforament ni es requereix certificat; en el cas que en el recinte d'alguna d'aquestes activitats hi hagi també restauració o activitats de ball, sí que es demanarà el passaport, però només en l'espai concret on es presti aquest servei.

El certificat es demanarà per ingressar en interiors de gimnasos en els quals es realitzi activitat física, però no en competicions esportives, que no tenen limitat l'aforament.

Les discoteques interiors sí que mantenen la limitació d'aforament al 80%, restricció que s'aplica també en els concerts en sales amb públic dempeus.

Per entrar en aquests locals d'oci nocturn, els usuaris han de continuar presentant el certificat covid que acredita la pauta completa de vacunació o bé un test amb resultat negatiu.

Tots els locals -sigui restauració, oci nocturn o gimnasos- que requereixen el certificat covid han de designar personal per al control d'accés i hauran de col·locar a l'entrada, en una zona visible, un cartell amb les instruccions de prevenció.

Les residències demanaran el certificat covid per a les visites encara que, si no estan vacunats, se'ls realitzarà un test ràpid d'antígens.

Educació

Presencial al 100% en totes les etapes educatives, inclosa la universitat.

Les escoles mantenen les mateixes normes de prevenció amb les quals va començar el curs, com l'ús de mascareta a partir dels 6 anys fins i tot al pati si comparteixen espai alumnes de diferents grups de convivència.

Treball

Els ciutadans de 13 anys o més que vulguin anar a menjar o beure a l'interior d'un bar o restaurant, exercitar-se en un gimnàs o visitar un familiar en una residència han d'ensenyar des d'aquest divendres el certificat covid, una mesura que arriba una setmana més tard del que es preveu per culpa dels problemes informàtics de l'aplicació La Meva Salut.Aquestes són les restriccions vigents a Catalunya, avalades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), des d'aquest divendres i de moment fins al 9 de desembre, encara que l'executiu ja ha avançat que la setmana que ve les prorrogarà.Els habituals i que estan autoritzats per a cada establiment en funció de la seva activitat.Es recomana als titulars dels centres de treball, públics i privats, que adoptin mesures per a la reincorporació progressiva de la presencialitat als llocs de treball i que fomentin l'ús del teletreball quan per la naturalesa de l'activitat laboral sigui possible.