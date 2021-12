En alguns casos no s'ha pogut validar el certificat i en d'altres s'ha constatat que el sistema triga molt més a reconèixer els codis impresos que els de l'aplicació, que en general no ha donat problemes.Per exemple, Fèlix Giménez, client del Bar del Clínic ha hagut d'esperar una estona fins que li han pogut validar el passaport sanitari en paper perquè d'inici el sistema no reconeixa el codi. D'altra banda, Giménez ha lamentat «les incongruències» en la implementació del certificat covid als bars i restaurants. «Jo quan he entrat aquí a prendre un cafè, però no sé si l'empleada que ha pres nota està vacunada», ha dit.