El TSJC rebutja suspendre cautelarment el passaport covid

Una associació ultraliberal i un particular havien demanat anul·lar temporalment el certificat

Actualitzada 03/12/2021 a les 13:54

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimat suspendre cautelarment les mesures anti-covid adoptades per la Generalitat la setmana passada, com la implantació del passaport covid per entrar a certs establiments. Una entitat contra les restriccions sanitàries va demanar anul·lar-lo cautelaríssimament, sense escoltar la Generalitat, cosa que el TSJC ha desestimat, i ha donat de temps fins el 15 de desembre a fiscalia i Govern perquè es pronunciïn. Un particular va demanar suspendre cautelarment el passaport, i el TSJC ho ha desestimat de ple.