JxCat i ERC voten dividits al Parlament en una moció que dona suport al Hard Rock

El Parlament ha instat el Govern a donar suport al projecte de Hard Rock del Centre Recreatiu i Turístic de Salou i Vilaseca «tenint en compte l'opinió i la implicació de les institucions territorials i la importància pel desenvolupament econòmic de la zona». La CUP i els comuns hi han votat en contra, tots els diputats menys un d'ERC s'hi han abstingut, mentre que JxCat, PSC, Cs, Vox, PPC hi han votat a favor, a excepció de la portaveu de JxCat, Mònica Sales, i una altra diputada del grup.El debat sobre la moció s'ha centrat, principalment, en els Jocs Olímpics d'Hivern del 2030. El diputat del PSC Òscar Ordeig ha retret al president de la Generalitat, Pere Aragonès, i a ERC que «no es mullin» en cap dels projectes més importants per al país. «No sabem si estan a favor o en contra de la consulta dels Jocs Olímpics, a favor o en contra del Hard Rock, o del Circuit de Catalunya. La gent ens vota perquè siguem clars i ho diguem», ha afirmat.Per la seva banda, sobre els Jocs Olímpics d'Hivern, el diputat d'ERC Engelbert Montalà ha replicat al PSC que «liderar és donar la paraula a la ciutadania i que la ciutadania sigui el centre de l'acció política». I ha defensat que ERC vol compartir amb el territori el compromís de transformar un projecte per fer-lo «sostenible i ambiciós» portant-lo a votació d'un referèndum. El diputat ha contraposat aquesta actitud amb «posicionar-se estratègicament per arrencar un grapat de vots a curt termini».El diputat de Junts Ramon Tremosa ha recordat que Junts va impulsar la candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern de la mà de la consellera Meritxell Budó i que ell mateix va ser cap de llista per Lleida amb el compromís dels jocs. Així mateix, ha subratllat que el Parlament ja ha donat el «mandat democràtic» per presentar la candidatura.En canvi, la diputada de la CUP Eulàlia Reguant ha demanat als diputats que escoltin Kilian Jornet, Araceli Segarra, Quim Torra, el secretari quart de la Mesa, Josefina Lladós, presidenta del consell comarcal de l'Alt Urgell que és de JxCat, i a tota la gent del territori que està dient 'no' als Jocs Olímpics d'Hivern 2030.