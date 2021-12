Justícia i sindicats acorden la prejubilació dels funcionaris de presons als 60 anys

D'altra banda, el centre de drets humans Irídia i l'Observatori del Sistema Penal i Drets Humans (OSPDH) de la UB han reclamat aquest dijous que el departament no tiri endavant immediatament la reforma de la circular de contencions mecàniques anunciada la setmana passada, sinó que hi hagi una «avaluació profunda» i més llarga. La circular, que va entrar en vigor fa uns set mesos, estableix criteris més estrictes a l'hora de fer les contencions dels interns, i això ha estat criticat pels sindicats, que ho vinculen a un increment de la inseguretat.En canvi, Irídia i l'OSPDH demanen que no hi hagi una «regressió de drets». Així, recorden que la circular 2/2021 es va fer per adequar-se a les recomanacions internacionals, d'entitats de drets humans, del Síndic de Greuges i altres institucions com el Consell d'Europa. En aquest sentit, critiquen que el departament no hagi fet públic cap informe que argumenti que l'aplicació d'aquest nou protocol hagi causat més agressions a funcionaris.Per això, demanen que qualsevol modificació de la circular vagi encaminada a la garantia de drets dels presos, i que no es vinculi això a altres demandes laborals dels sindicats de funcionaris.