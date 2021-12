S'ha habilitat un espai per facilitar l'obtenció del document hores abans que entri en vigor l'ampliació del passaport

Actualitzada 02/12/2021 a les 17:25

El certificat covid es pot descarregar a través del portal Vacunacovid, a més de la web La Meva Salut. El departament ha habilitat un espai en el portal de vacunació per facilitar la descàrrega del document sense haver-se de donar d'alta a La Meva Salut, hores abans que entri en vigor l'ampliació del passaport a bars, restaurants, gimnasos i residències després que s'hagués d'endarrerir la setmana passada per problemes tècnics de la web davant l'alt volum d'usuaris. D'aquesta manera, en el portal de vacunació es pot accedir ara a dues funcions, obtenir cita per al vaccí i descarregar-se el certificat digital de la Unió Europea.