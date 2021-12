A tot l'Estat, la campanya nadalenca generarà 435.000 contractes, 90.000 més que l'any passat, però tampoc assolirà els nivells prepandèmia entre el Black Friday i les rebaixes de gener. La comparativa amb l'any anterior a la pandèmia és negativa però menys acusada que la catalana, amb un descens de l'1,8%.Els sectors del comerç i de la logística notaran com creix la contractació, però serà el d'hostaleria el que més ho farà, multiplicant-se per sis respecte al 2020.Catalunya generarà el 14,3% de tots els contractes que se signaran a Espanya, el segon pes més gran de l'Estat, només per darrere d'Andalusia (19,6%).