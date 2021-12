Una fabrica de tancs opta a ocupar els espais que deixa Nissan a Barcelona

El Govern ja ha anunciat la seva oposició i assegura que «no donarà suport en cap cas» a que una indústria militar s'instal·li a la Zona Franca

Actualitzada 01/12/2021 a les 10:59

La mesa de reindustrialització de Nissan està considerant el pla B en cas que el candidat preferent, el fabricant xinès Great Wall Motors es retiri definitivament de la cursa per substituir l'automobilística nipona. L'alternativa que estudia la comissió és dividir les instal·lacions de la Zona Franca entre el hub de descarbonització i altres empreses. Una de les propostes que hi ha sobre la taula és Tess Defence, una empresa que fabrica tancs; segons ha avançat 'La Vanguardia' i ha confirmat l'ACN de fonts coneixedores de la negociació. El Departament d'Empresa i Treball ha assegurat que el Govern «no donarà suport en cap cas a que una indústria militar s'instal·li als terrenys de la Zona Franca actualment ocupats per Nissan».Fonts de la conselleria que dirigeix Roger Torrent han confirmat a l'ACN que aquesta opció no s'ha posat mai sobre la taula de reindustrialització, que s'està reunint ara mateix; i han afegit que si el Ministeri d'Indústria no tindrà el suport de l'executiu català.D'altra banda, la comissió també estudia donar espai a una empresa logística, tal com ha reclamat des de l'inici el Consorci de la Zona Franca, que és qui lloga els terrenys.Els treballadors han convocat una aturada de producció a les 11h30 i es concentraran a les portes de la seu Consorci de la Zona Franca -on s'està produint la trobada- per fer visible el malestar de la plantilla, que té un futur incert a un mes de perdre la feina.