Els contactes de persones contagiades amb la variant òmicron hauran de fer quarantena encara que estiguin vacunades

La variant òmicron: una clau refinada al manyà

Brots en centres sanitaris

La variant òmicron, que sembla ser més transmissible, està obligant a adaptar els protocols, sobretot entre els viatgers de països del sud d'Àfrica. A tots ells, se'ls fa una prova a l'aeroport i han de seguir quarantena vigilada telefònicament encara que el resultat hagi estat negatiu. Amb tot, la quarantena es pot escurçar de deu a set dies si el resultat és negatiu.En cas que la prova del cribratge a l'aeroport sigui positiva, a més de l'aïllament, se seqüencia la mostra per determinar si el contagi és per la variant òmicron. Aquest és el cas de dos viatgers que van donar positiu al test dilluns i que ara se n'està analitzant la mostra per determinar si es tracta de la variant òmicron. De moment només es coneixen aquests dos casos sospitosos a Catalunya.A part dels viatgers, Salut cribrarà de forma aleatòria un 20% de les PCR i de les persones que tinguin antecedents de viatges, segons ha indicat la secretària de Salut Pública, la doctora Carmen Cabezas, en roda de premsa aquest dimecres.El cap del Servei de Microbiologia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, el doctor Tomàs Pumarola, ha explicat que s'està assumint que la capacitat de transmissió de la variant òmicron és major, si bé encara no està demostrat, i que s'haurà de veure què passarà quan penetri en contextos amb percentatges alts de vacunació i si desplaçarà la delta, que és la dominant en aquests moments.El doctor Pumarola ha exposat que la variant delta presenta moltes mutacions a la proteïna de l'espícula, que s'enganxa a la cèl·lula i provoca la infecció. «Quan una clau no acaba d'ajustar bé, la portem al manyà, que va polint les arestes perquè entri millor. Aquestes mutacions, que s'estan acumulant a l'òmicron, permeten que la 'clau' entri millor i afavoreixen la infecció», ha il·lustrat.El cap de Microbiologia de Vall d'Hebron ha assenyalat que, a mesura que el virus va mutant, s'observa que les vacunes perden protecció davant de la infecció, precisament perquè el que fan és generar anticossos davant de l'espícula. Ara bé, de moment les vacunes mantenen la protecció davant de la gravetat del virus. «Això és molt important. Estem ben protegits, el que volem és no ingressar», ha recalacat.La directora del Servei Català de la Salut (CatSalut), la doctora Gemma Craywinckel, ha advertit que s'estan produint brots en centres sanitaris i per això ha demanat minimitzar al màxim possible l'entrada d'acompanyants, si bé de moment no la restringeixen. «No hem hagut d'activar els protocols de mitigació, però estem tenint problemes als centres sanitaris. El virus està entrant als centres i hi ha problemes de brots entre pacients i professionals», ha afirmat.Craywinckel ha explicat que han enviat un seguit de recomanacions als centres sanitaris per ordenar el flux de pacients, visites i horaris, al marge de les mesures que cada hospital pugui prendre, com per exemple és el cas del Verge de la Cinta de Tortosa, que ha restringit les visites i acompanyants per un brot intern.