Tarragona és la província catalana que registra un major increment d'hipoteques

L'import mitjà de cada hipoteca a Catalunya es d'uns 160.000 euros

Actualitzada 30/11/2021 a les 09:51

A Catalunya s'han signat 7.073 hipoteques sobre habitatges durant el mes de setembre, un 76% més en termes interanuals, segons les dades provisionals publicades aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Es tracta de la tercera comunitat que més creix, només superada per Castella i Lleó (+76,8%) i Andalusia (+76,6%). La xifra registrada al setembre també suposa un increment del 31,7% respecte a l'agost i de gairebé un 90% en comparació al setembre de 2019, abans que de l'esclat de la crisi de la covid-19. Pel que fa a l'import mitjà de cada hipoteca, aquest se situa en els 162.628 euros, un 1,2% per sobre les xifres de l'any passat.