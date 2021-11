Renfe ofereix més de 300.000 places als serveis AVE i Llarga Distànci per al pont de desembre

Del total de places, unes 31.400 s'afegeixen a l'oferta habitual dels trens AVE i Llarga Distància, el que significa un reforç del 10%

Actualitzada 30/11/2021 a les 17:10

Amb motiu del proper pont de desembre, Renfe ha programat un dispositiu de reforç especial amb 313.000 places als trens d'Alta Velocitat i Llarga Distància que connecten Catalunya amb el centre, sud i llevant peninsular.Del total, 31.400 corresponen a places de reforç que s'afegeixen a l'oferta habitual de Renfe, el que significa un increment del 10%. La majoria dels reforços es concentren al corredor Ave Figueres-Barcelona-Madrid, on s'inclouen 26.300 places addicionals.També s'han reforçat les connexions Ave entre Catalunya i Andalusia així com els trens de Llarga Distància del Corredor Mediterrani Llarga Distància que connecten amb Castelló, València, Alacant i Múrcia.A més, els ciutadans disposaran de 400 mil places per moure's en els serveis Regionals de Rodalies de Catalunya. Aquests trens ampliaran la seva capacitat els dies de major demanda.Per a més informació els clients poden consultar tots els horaris i serveis de Renfe a través del web renfe.com i a través del telèfon 912 320 320.