Les mostren biològiques confirmen que l'animal observat fa dues setmanes a l'Aran era un llop

La identificació del llop ha estat possible a partir de l'anàlisi de les mostres d'orina retingudes a la neu i recollides pels tècnics del Conselh Generau d'Aran al costat de l'N-230, prop de la boca sud del túnel de Vielha, on l'animal va aprofitar per a marcar el territori.La població més pròxima de la subespècie 'Canis lupus italicus' es troba al massís central francès, d'on es produeixen emissions de mascles expulsats de les manades locals, que apareixen de manera esporàdica als Pirineus.D'altra banda, una càmera de seguiment de l'ós bru va captar el 9 de novembre un exemplar de llop al terme municipal d'Alins (Pallars Sobirà), al Parc Natural de l'Alt Pirineu. Es tracta de la primera dada confirmada de presència d'aquesta espècie al Pallars Sobirà.