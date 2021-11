Els dos sospitosos de la variant òmicron a Catalunya podrien ser-ho però no se sabrà segur fins divendres

El Departament de Salut informa que encara no pot «confirmar al 100%» que els dos positius provinents de Sud-àfrica hagin estat infectats amb la variant òmicron, però els resultats inicials apunten que podrien ser-ho. Si bé el conseller Josep Maria Argimon va assenyalar que la informació sobre si la nova variant del coronavirus havia arribat a Catalunya s'esclariria aquest dimarts, ara el departament matisa que els informes definitius podrien arribar divendres, quan està previst que acabi la seqüenciació. Els dos viatgers, detectats com a positius en un control realitzat a l'aeroport del Prat en arribar d'un vol d'Alemanya, mentrestant, han de complir el corresponent aïllament, recorda Salut.



Sobre la variant òmicron, el mateix Argimon va destacar aquest dilluns que encara no hi ha evidències «fefaents» que sigui «més transmissible» que les anteriors tipologies conegudes. Com a mesures de preparació davant l'escenari incert actual, el conseller també va aprofitar per receptar paciència, més cribratges i ús de la mascareta.