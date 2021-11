El sou mitjà a Catalunya creix un 0,7% l'any 2020, fins als 2.158,1 euros bruts mensuals

Bretxa salarial de gairebé el 20%

Per altra banda, Madrid és el territori que concentra un major percentatge d'alts sous. Segons les dades de l'INE, un 40,4% dels assalariats de la comunitat central percebia més de 2.295,2 euros mensuals. A continuació apareixen el País Basc (un 40,2% dels ciutadans rep més de 2.295,2 euros al mes) i la comunitat de Navarra (un 38,4% cobra més de 2.295,2 euros al mes).Al conjunt de l'Estat, un 40% dels assalariats va guanyar entre 1.336,6 i 2.295,2 euros bruts mensuals durant l'any 2020. Per altra banda, un 30% es va situar per sota la franja dels 1.336,6 euros, mentre que el 30% restant va superar la barrera dels 2.295,2 euros.El sector amb una major proporció de salaris elevats va ser el de les activitats financeres i d'assegurances, on un 64,8% dels treballadors va percebre 2.295,2 euros bruts al mes. Els percentatges també són elevats en sectors com l'educació (el 64,4% supera aquest límit) i en l'Administració Pública (61,4%). De fet, el sector financer va ser el més ben retribuït l'exercici anterior, amb un sou mitjà de 3.152,5 euros bruts al mes, seguit del sector energètic (3.034,1 euros) i el de la informació i comunicació (2.809,5 euros).A la cua de la llista hi apareixen les activitats vinculades a la cura de la llar, amb un sou mitjà de 997,3 euros bruts al mes. Entre les últimes posicions també es troba l'hostaleria (1.119,5 euros), l'agricultura (1.373,6 euros) i les activitats administratives i de serveis auxiliars (1.423 euros).Les dades de l'INE també inclouen la distribució salarial per sexes. En aquest sentit, el salari mitjà de les dones l'any 2020 es va situar en els 1.852 euros bruts al mes, mentre que el dels homes va ser de 2.210,3. La diferència entre una mitjana i l'altra és de gairebé el 20%.Pel que fa a la concentració de salaris alts, els homes també presenten uns percentatges més elevats. En concret, un 33% dels homes van ingressar més de 2.295,2 euros al mes, un percentatge que en el cas de les dones tan sols va arribar al 26,6%. En el cas dels sous més baixos, en canvi, va succeir el contrari. Un 38,8% de les dones va percebre un sou inferior a 1.336,6 euros, una situació que es va donar en un 21,8% dels homes.