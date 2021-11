Salut reactiva el passaport covid en restauració i gimnassos la matinada de dijous a divendres

Argimon ha explicat que la mesura s'aplicarà tal com estava prevista «després d'aquest marge de tres o quatre dies perquè tothom es pugui descarregar el document amb tranquil·litat». Sí ha explicat que hi haurà una «petita diferència», que és el que certificat serà obligatori per accedir a aquests recintes des dels 13 anys, i no des dels 12 com es preveia inicialment.El conseller de Salut ha fet un relat del que ha passat des de dijous al vespre, quan es va començar a detectar un «tràfic elevat» a la pàgina de La Meva Salut. Es van posar en marxa «mecanismes de reforç» i divendres es van registrar 360.000 descàrregues de certificats, així com mig milió d'entrades a La Meva Salut.Són xifres que, en menor o major grau, s'han mantingut durant tot el cap de setmana i també aquest dilluns, fet que ha permès asseverar a Argimon que «l'eina funciona». Des de dilluns passat, segons les dades que ha ofert, s'han emès «prop de dos milions» de certificats.El titular de la cartera de Salut, que ha subratllat en diferents ocasions la importància de «guardar» el document descarregat per no haver de fer l'operació cada vegada, també ha indicat que el marge fins divendres, quan entri en vigor la mesura ha de servir perquè tothom que tingui dubtes sobre com obtenir el certificat els pugui resoldre. En aquest sentit ha explicat que el divendres hi havia persones que s'adreçaven a Centres d'Atenció Primària perquè «els imprimissin» el document, una funció que, ha recordat, no és la que pertoca a la xarxa dels CAP.També ha subratllat que el certificat covid «no és cap document de traçabailitat» i, per tant, ha recomanat a restaurants, gimnasos i residències que en facin una «inspecció ocular», sense necessitat d'haver d'escanejar codis QR o similars.En aquest sentit, també ha recordat que «no hi ha solucions màgiques» per frenar la pandèmia, i que «totes ajuden», per la qual cosa, el certificat covid té igualment la missió «d'ajudar a controlar» la infecció, però no de solucionar-la.Finalment també ha indicat que el certificat «tampoc és una mesura per incrementar la vacunació», per bé que, en termes absoluts, hi ha hagut 20.000 noves vacunacions des de divendres passat. «Si n'hi ha, benvinguda sigui, però el nivell de vacunació a Catalunya és molt bo», ha indicat Argimon.