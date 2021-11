Metges de Catalunya amenaça amb noves mobilitzacions

El sindicat denuncia l'incompliment dels acords sorgits de la vaga de 2018 i apunta que és «impossible» atendre la població amb una mínima seguretat

Actualitzada 29/11/2021 a les 16:31

Metges de Catalunya ha enviat una carta al conseller de Salut, Josep Maria Argimon, on denuncia l'incompliment dels acords sorgits de la vaga del 2018 a l'atenció primària per millorar les condicions assistencials i laborals. Delegats del sindicat, han lliurat l'escrit a la conselleria aquest dilluns. En la missiva, el col·lectiu se sent «traït, menyspreat i explotat». Els metges reclamen al conseller que compleixi amb els acords assolits fa tres anys i emprengui una sèrie de mesures per revertir la situació actual i de no ser així amenaça amb noves mobilitzacions. «Si té la voluntat de redreçar aquesta situació, ens hi trobarà, però si no, no continuarem participant en un sistema malalt i obsolet«, afirma.