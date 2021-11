El temporal deixa fins a 50 centímetres de neu al Pirineu, on hi ha dues vies tallades i trams amb cadenes

La nevada ha perdut força entrada la matinada però s'intensifica el fred i vent intens

Actualitzada 29/11/2021 a les 09:55

El temporal ha deixat entre 5 i 50 centímetres de neu en diferents punts del Pirineu. Les zones on ha caigut més neu són la Val d'Aran, Alta Ribagorça i el nord del Pallars Sobirà però a d'altres comarques de la serralada com l'Alt Urgell la nevada ha estat més dèbil i en llocs com la Seu d'Urgell s'han acumulat gruixos de 4 centímetres. A la Cerdanya, el Ripollès i el nord del Berguedà també ha nevat des de diumenge a la tarda. La precipitació ha perdut força a la matinada i aquest dilluns al matí ja no neva però sí que es fan notar el vent i fred intens. Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), estan tallades per la neu la C-28 al Port de la Bonaigua i la BV-4031 al Coll de la Creueta. Així mateix, hi ha 10 trams on calen cadenes.