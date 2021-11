El govern espanyol estableix 10 dies de quarantena als viatgers de set països del sud d'Àfrica per la variant òmicron

La mesura afecta les persones provinents de Sud-àfrica, Moçambic, Zimbàbue, Namíbia, Botswana, Lesotho i Swazilàndia

Actualitzada 29/11/2021 a les 10:32

El govern espanyol ha establert 10 dies de quarantena obligatòria als viatgers que arribin de set països del sud d'Àfrica per la variant de coronavirus òmicron. La mesura afecta les persones provinents de Sud-àfrica, Moçambic, Zimbàbue, Namíbia, Botswana, Lesotho i Swazilàndia. L'ordre, publicada al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) d'aquest dilluns, ha entrat en vigor aquesta matinada per un període inicial de 14 dies. La quarantena es podrà reduir si al setè dia la persona dona negatiu en una prova de covid-19. Els passatgers en trànsit que siguin residents o titulars de visats de llarga durada de països de la Unió Europea o associats queden exceptuats així com el personal aeronàutic.