Illa creu que hi ha «un canvi de fons» a Catalunya perquè s'ha vist que el camí a la independència «no porta enlloc»

El PSC aposta per preparar de forma «intensa» les municipals i que Barcelona «estiri» del conjunt de l'Estat

Actualitzada 28/11/2021 a les 12:35

El president del PSC, Salvador Illa, ha afirmat aquest diumenge que creu que hi ha «un canvi de fons» a Catalunya. Segons ha explicat en un col·loqui amb el president valencià, Ximo Puig, a Mallorca, els ciutadans de Catalunya s'estan adonant que hi ha una altra via per resoldre els problemes, que és la federal. Segons ell, la pandèmia és una «demostració de l'èxit» del federalisme gràcies a la cogovernança que hi ha hagut entre l'Estat i les comunitats. «L'únic camí és fer-ho junts, Espanya i Europa, negociació i acord», ha defensat. A més, ha indicat que després de les negociacions del pressupost català s'ha evidenciat que l'esquema d'un Govern d'ERC i JxCat amb el suport extern de la CUP «ja ha fracassat».