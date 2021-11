Argimon augura un Nadal amb les infeccions de covid-19 «estabilitzades» però «no baixes»

Alerta que la variant òmicron «tard o d'hora arribarà» a Catalunya i confia que el coronavirus «es gripalitzi»

Actualitzada 28/11/2021 a les 10:40

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha vaticinat que les xifres d'infeccions per coronavirus seguiran pujant «un parell de setmanes» i que s'arribarà a Nadal «amb unes xifres estabilitzades» però «no baixes». «Amb les UCI plenes», ha advertit en una entrevista a TV3. Argimon ha lamentat que «la gent se n'ha oblidat» i que «qui no li ha tocat de prop ha decidit que no hi ha pandèmia», per això ha llançat un avís davant dels àpats de Nadal i, sobretot, de les trobades de companys de feina, especialment al sector sanitari. L'avantatge respecte del 2020 és que la població està majoritàriament vacunada, però tot i això ha considerat que «un test d'antigen no sobra mai».