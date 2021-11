La secretària de Salut diu que la vacunació ha pujat un 64% l'última setmana en un «avantatge col·lateral» del certificat covid

Carmen Cabezas admet que la nova variant «preocupa» però cal esperar per veure com evoluciona

Actualitzada 27/11/2021 a les 10:54

Certificat covid

Terceres dosis i vacunació per als nens

La Secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha assegurat que la vacunació en primera dosi ha crescut gairebé un 64% durant aquesta setmana en comparació amb l'anterior, en el que considera un «avantatge col·lateral» de l'exigència del certificat covid. En una entrevista al 'Via Lliure' de Rac1, Cabezas ha dit que entre dilluns i divendres s'han administrat 21.000 primeres dosis, mentre que l'anterior van ser 13.000. L'increment en segones dosis ha estat de 20.500 a 37.000, «gairebé un 80% més».La Secretària de Salut Pública ha admès que no van pensar que «tanta gent» no tingués descarregat el certificat. Sobre la nova variant òmicron, Cabezas ha dit que «preocupa» però que cal esperar unes setmanes per veure com evoluciona.La Secretària de Salut Pública ha explicat que la nova variant «té força mutacions», especialment en la proteïna que s'encarrega d'entrar a les cèl·lules i per la qual s'han generat les vacunes.«Caldrà veure com es comporta (la nova variant) amb les vacunes, si hi ha escapament o no. Hem vist altres variants que ens havien preocupat i que, després, no han tingut tanta repercussió», ha afirmat.Segons Cabezas, per ara no s'ha detectat cap cas de la variant òmicron ni a Catalunya ni a Espanya, tot i que ja s'ha demanat als laboratoris que en facin seguiment.Preguntada pels problemes informàtics per descarregar el certificat covid-19 de l'aplicació de 'La Meva Salut', Cabezas ha admès que no van anticipar els problemes. «La veritat és que no vam pensar que tanta gent no el tenia baixat», ha dit.Segon Cabezas, Catalunya era la comunitat amb més descàrregues del certificat, un total de 9 milions. Però en molts casos, es tractava de gent que l'havia baixat més d'una vegada.En els últims quatre dies, Salut ha notificat la descàrrega de 913.000 certificats, 346.000 dels quals durant el divendres, quan l'aplicació tenia moltes dificultats per l'elevada demanda.En tot cas, Cabezas ha demanat a la gent que segueixi provant d'aconseguir el certificat i que, un cop obtingut, se'l guardi per no haver-lo de tornar a baixar. La Secretària de Salut Pública ha demanat no anar als CAP per imprimir-lo presencialment, ja que els centres ja estan prou enfeinats.Cabezas ha dit que en les properes reunions amb el ministeri es tractarà si cal ampliar la vacunació amb una tercera dosis a més grups d'edat. Les autoritats sanitàries europees recomanen estendre la dosi de reforç als majors de 40 anys.També en aquest context s'analitzarà l'autorització que va fer l'Agència Europea del Medicament (EMA) de la vacuna per als menors d'entre 5 i 11 anys. Segons Cabezas, la vacunació dels menors podria arribar entre finals de desembre i principis de gener, però encara hi ha diverses reunions i terminis a complir.