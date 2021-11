Casado avisa a Sánchez que «pot estar prevaricant» si no exigeix el compliment de la sentència sobre el castellà

Marxa policial a Madrid

«Per què una persona de Lleó no pot exercir la medicina a Catalunya? Perquè té el requisit de parlar el català. I per què un català pot exercir la medicina perfectament a Lleó?», ha reflexionat.També ha criticat que a Balears s'exigeixi també la llengua per accedir a la funció pública i ha promès que el PP garantirà que la llengua vehicular en l'educació sigui el castellà, juntament amb les altres llengües cooficials. «Que deixin de separar-nos per com parlem», ha conclòs.El del PP ha denunciat que el govern espanyol no els hagi trucat per negociar els pressupostos i en canvi s'hagi decantat per fer-ho amb partits «regionalistes o nacionalistes» que els donen vots «per perpetuar-se en el poder».El president del PP també s'ha referit a la marxa policial d'aquest dissabte a Madrid i ha qualificat d'insòlit que els policies s'hagin de manifestar «perquè se'ls deixa desprotegits». «No hi ha dret», ha expressat traslladant-los suport. Segons ell, la reforma de la Llei de Seguretat Ciutadana limita les identificacions per parts dels cossos policials i de seguretat i els resta eines per actuar i multar.Qui també s'ha referit a la convocatòria policial ha estat la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que hi ha participat. «És una llei mordassa contra els que ens ajuden a protegir-nos a tota la resta», ha dit en declaracions als mitjans. Per a Ayuso, la reforma de la llei és «un atac directe a l'Estat de Dret» que qüestiona la tasca de les forces i cossos de seguretat, assenyalant-les com a «violentes o abusives». A més, el que s'aconseguirà amb la reforma, ha dit, és que es cometin molts més actes vandàlics.