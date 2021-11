Campins: «És molt més important la tercera dosi a gent gran i població de risc que vacunar els infants»

La presidenta del Comitè Assessor de Salut apressa a instaurar el certificat covid: «Com més dies ho retardem, pitjor»

Actualitzada 27/11/2021 a les 13:03

La presidenta del Comitè Científic Assessor del Departament de Salut, la doctora Magda Campins, s'ha mostrat partidària de prioritzar la tercera dosi de la vacuna a gent gran i població de risc que no pas vacunar els infants d'entre 5 i 11 anys. «És molt més important avançar amb la vacunació dels ancians que dedicar recursos a vacunar els nens, que no pateixen de forma greu la malaltia i no ocuparan molts llits d'UCI. Per tant, cal posar ràpidament la tercera dosi als majors de 60 anys i al personal sanitari», ha comentat Campins aquest dissabte a Catalunya Ràdio. En paral·lel, la presidenta del Comitè Científic Assessor de Salut ha apressat a instaurar el certificat covid a restauració i gimnasos: «Com més dies ho retardem, pitjor».