Protecció Civil activa l'alerta del pla Ventcat per les ventades previstes al Penedès i l'Anoia

Actualitzada 26/11/2021 a les 20:36

Protecció Civil ha activat la fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per risc de vent a Catalunya, Ventcat, per la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) de fortes ratxes de vent sobretot demà dissabte al matí a l'Alt i Baix Penedès i a l'Anoia. L'SMC preveu que l'episodi comenci la propera matinada i s'intensifiqui demà al matí fins a la tarda del dissabte. Demà es podran superar les ratxes màximes de 72 quilòmetres per hora a tota la zona del litoral i prelitoral de Barcelona i Tarragona, i al Segrià, amb vent de component oest. Diumenge i fins dilluns al migdia, el vent afectarà el Pirineu i el Solsonès. També s'esperen ventades al Baix Camp, però concentrades diumenge des de la matinada fins al migdia.