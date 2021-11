La Comissió de Salut Pública estudia tancar bars a les 23 hores i l'oci a la 1 de la matinada

Els tècnics plantegen una nova escala que amb la incidència actual situaria l'Estat en un nivell de risc mitjà

Actualitzada 23/11/2021 a les 10:08

La Comissió de Salut Pública –on hi ha representades les CCAA i el Ministeri de Sanitat- estudia elevar els llindars de risc de contagi de la covid-19 i tancar la restauració a les 23 h i l'oci nocturn a la 1 h. Segons publica 'La Vanguardia' i han confirmat fonts del Ministeri de Sanitat a l'ACN, la comissió té sobre la taula un nou document que proposa augmentar els llindars dels nivells de risc actuals per assolir un major control de la covid. I és que si s'aprova el document, l'Estat se situaria ara en un nivell de risc mitjà, amb entre 100 i 300 casos per cada 100.000 habitants. En aquest cas, es proposa el tancament de bars i restaurants a les 23 h i el de les discoteques a la 1 h. Actualment els nivells de risc es consideren baixos.