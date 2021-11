La voluntat és que entri en vigor aquest divendres

Actualitzada 23/11/2021 a les 14:06

El Govern demanarà al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que validi l'ús del certificat covid per accedir a la restauració, els gimnasos i les residències de gent gran. Ara mateix només s'utilitza per a l'oci nocturn i els banquets amb ball. La voluntat del Govern és que aquesta ampliació de l'ús del passaport entri en vigor aquest divendres, és a dir, dijous a la nit. La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha assegurat que es tracta d'una mesura «per evitar noves restriccions», i ha remarcat que no obliga a la vacunació, ja que també es pot acreditar la no infecció amb un PCR o un test d'antígens. El Procicat està reunit per acordar la lletra petita de la mesura.