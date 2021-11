Descobreixen com activar una proteïna que mata les cèl·lules canceroses del cervell

Una investigació de la UAB permet millorar les possibilitats de tractament de càncers cerebrals fins ara incurables

Un equip de recerca coordinat per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha aconseguit activar una proteïna clau per a completar el procés de mort per apoptosi de les cèl·lules de glioblastoma, la qual cosa suposa un nou avanç contra el càncer cerebral incurable.Els investigadors han descrit com una substància anomenada gosipol permet que les cèl·lules de glioblastoma, un tipus de càncer cerebral incurable, poden ser eliminades per apoptosi, la qual cosa obre una nova línia de recerca per a desenvolupar nous tractaments per a aquesta mena de càncer.L'apoptosi és el mecanisme pel qual les cèl·lules defectuoses del cos promouen la seva pròpia mort per a protegir l'organisme, un procés complex, amb moltes etapes, en el qual les diferents parts de la cèl·lula es van degradant.Però en les cèl·lules de glioblastoma, encara que l'apoptosi comença, es deté en una de les etapes, permetent que la cèl·lula pugui sobreviure.En un treball anterior, els investigadors ja havien demostrat que les cèl·lules de glioblastoma tenen nivells massa baixos de DFF40/CAD, una proteïna que, durant l'apoptosi, organitza la ruptura del nucli de la cèl·lula, una manca que fa que la fase de fragmentació nuclear no es completi i la cèl·lula pugui recuperar-se.La recerca, que publica la revista 'Cancers', ha estat coordinada pel professor de Bioquímica i Biologia Molecular de la UAB i investigador de l'Institut de Neurociències (INc-UAB), Víctor J. Yuste.Segons ha explicat la investigadora Laura Martínez-Escardó, primera autora del treball, han administrat en les cèl·lules tumorals una substància derivada de la planta del cotó, el perripol, que potencia l'activitat de DFF40/CAD, «i el resultat és que, en les cèl·lules tractades, el procés de fragmentació es completa i la cèl·lula mor».«Hem vist que, al contrari d'altres fàrmacs, el perripol permet que la DFF40/CAD es mantingui en el nucli cel·lular durant més temps, promovent la seva fragmentació. Amb el nostre estudi vam demostrar que composts com el perripol poden empènyer les cèl·lules de glioblastoma fins a un punt de no retorn després de posar en marxa el procés de mort cel·lular sense necessitat de modificar-les genèticament», ha detallat.«Promoure que l'apoptosi finalitzi adequadament en les cèl·lules tumorals dels pacients podria ser una bona estratègia terapèutica per a tractar el glioblastoma. Les troballes presentades són prometedors i ens animen a continuar investigant», ha postil·lat Yuste.«Aquests resultats ens ajuden a comprendre millor la biologia d'aquest agressiu tumor i ens poden proporcionar noves eines per a desenvolupar estratègies més eficaces per a un càncer fins ara incurable», ha conclòs el coordinador, que ha comptat amb la col·laboració de neurooncòlegs, patòlegs i neurocirurgians de la UAB, de l'Hospital de Bellvitge (*HUB) i el seu institut de recerca biomèdica (IDIBELL), de l'Institut Català d'Oncologia (ICO), de l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) i de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida).