El Parlament dona llum verda a la tramitació dels pressupostos amb l'abstenció dels comuns

Giró celebra l'acord

Aragonès presenta l'acord

Els vots d'ERC i Junts en contra de les esmenes a la totalitat, sumats a l'abstenció dels comuns, han estat suficients perquè els pressupostos superessin el debat a la totalitat.Segons el reglament del Parlament, els comptes del Govern seguiran ara la tramitació en comissió. A més, es tenen per fixades la previsió d'ingressos i la despesa global màxima que resulta del projecte pressupostari presentat, i la distribució d'aquestes per seccions.El conseller d'Economia, Jaume Giró, ha lamentat que el pressupost no compti «amb la majoria independentista» però ha celebrat que puguin tirar endavant, després que els comuns hagin retirat l'esmena a la totalitat, durant la seva intervenció al debat parlamentari on ha defensat els comptes.Giró ha admès que la seva satisfacció «no és completa», però ha advertit: «Que ningú es faci il·lusions ni vegi en això un afebliment de les nostres aspiracions, perquè estic segur que més enllà d'aquest episodi i més aviat que tard serem capaços de tornar a demostrar unitat estratègica independentista».De la seva banda, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha celebrat l'acord amb els comuns pel pressupost del Govern. En una compareixença aquest dilluns al migdia a la Galeria Gòtica de Palau, el president ha agraït la feina de Giró, després d'informar al Consell Executiu que, «com a president», havia tancat un acord amb el grup parlamentari d'En Comú Podem per tramitar els comptes i estudiar-ne l'aprovació.Aragonès també ha plantejat la revisió del pacte per la investidura amb la CUP. El president ha lamentat que els anticapitalistes hagin decidit no donar suport als comptes però ha asseverat que «la mà estesa continua». Aragonès ha donat per fet el suport de Junts a l'acord pels pressupostos: «Tothom estarà a l'alçada».