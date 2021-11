Aragonès informa als membres del Govern que ha arribat a un acord sobre pressupostos amb els comuns

El president té previst comparèixer a Palau per explicar els detalls de l'entesa amb En Comú Podem

Actualitzada 22/11/2021 a les 10:00

Junts torna a reunir l'executiva

Acord amb els comuns. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha informat als membres del Govern que ha assolit un acord de pressupostos amb el grup parlamentari d'En Comú Podem. Així ho ha anunciat l'executiu a través d'una nota breu aquest dilluns al matí, 30 minuts després que hagi començat el Consell Executiu extraordinari, convocat ahir al vespre pel propi Aragonès. El president té previst comparèixer a Palau per explicar els detalls de l'entesa amb En Comú Podem, segons ha pogut saber l'ACN. El Govern s'ha implicat dividit en les converses d'última hora amb els comuns, després de la negativa de JxCat de negociar amb el grup que presideix Jéssica Albiach al Parlament.JxCat torna a reunir d'urgència la seva executiva. El partit de Carles Puigdemont ha convocat la direcció per analitzar l'acord que ha anunciat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, amb els comuns per tirar endavant els pressupostos del Govern. Aragonès ha anunciat aquest dilluns al matí al Consell Executiu que havia tancat una entesa d'última hora amb el grup d'En Comú Podem. Segons fonts de Presidència consultades per l'ACN, cap conseller ni consellera de Junts no ha mostrat cap queixa a la reunió del Govern per l'entesa amb els comuns, sinó tot el contrari. El secretari general de Junts, Jordi Sànchez, va avisar ahir a la tarda en roda de premsa que el seu partit no participaria de «cap acord» pressupostari amb els comuns.