El partit es desvincula d'aquesta manera de la negociació dels pressupostos

Actualitzada 21/11/2021 a les 17:49

JxCat no ha enviat a cap representant a la reunió que està en marxa aquesta tarda entre el Govern i els comuns en el Palau de la Generalitat per a intentar un acord que permeti superar el debat de totalitat dels pressupostos de la Generalitat.Fonts de Junts han assegurat a Efe que a la reunió no assisteix el conseller d'Economia, Jaume Giró, ni cap responsable del Departament d'Economia perquè així ho ha acordat aquest diumenge l'executiva de l'organització, que considera que aquestes converses d'ERC amb els comuns són més de caràcter polític i no tant pressupostari.En canvi, fonts republicanes en el Govern han assegurat a Efe que, al no enviar a cap representant, Junts es desentén de la negociació dels pressupostos i no assisteix a la reunió decisiva amb els comuns.En nom del Govern acudeixen a la trobada la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, el diputat d'ERC Sergi Sabrià, la secretària general de Presidència, Núria Cuenca, i el secretari general de Salut, Marc Ramentol.Quant als comuns, la delegació la formen la portaveu adjunta en el Parlament, Susanna Segòvia; el coordinador d'economia de la formació, Joan Carles Gallego, i els diputats en la cambra catalana Lucas Ferro i Marc Parés.Es tracta d'una reunió decisiva perquè demà dilluns comença el debat de totalitat en el Parlament, en el qual està en joc si el projecte de llei de pressupostos per a 2022 continua la tramitació o si tiren endavant les esmenes a la totalitat presentades per l'oposició.La CUP va ratificar ahir que manté la seva esmena de retorn als comptes, per la qual cosa l'executiva d'ERC va decidir intensificar les negociacions amb els comuns.En paral·lel, aquesta tarda està previst que ofereixi una roda de premsa el secretari general de Junts, Jordi Sànchez, per a valorar la negociació de pressupostos, ja que Junts es mostra crítica amb la possibilitat de secundar-se en els comuns per a tirar endavant el pressupost.D'altra banda, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, encara que no participa personalment en la trobada d'aquesta tarda, sí s'ha desplaçat al seu despatx en el Palau de la Generalitat per a seguir l'evolució de les negociacions.