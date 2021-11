El PSC manté la «mà estesa» a Aragonès per aprovar els pressupostos

Alícia Romero retreu al president que no hagi negociat amb el partit «que va guanyar les eleccions»

Actualitzada 21/11/2021 a les 16:35

La portaveu del PSC al Parlament de Catalunya, Alícia Romero, ha anunciat que els socialistes mantenen la «mà estesa» al president de la Generalitat, Pere Aragonès, per tirar endavant els pressupostos. En la recta final de les negociacions per aprovar els comptes, Romero ha assegurat que els socialistes actuen «amb sentit de país» i per això reiteren el seu oferiment a ERC per tancar les negociacions pels comptes del 2022.Malgrat tot, la portaveu del PSC creu que és «inèdit» que Aragonés no hagi obert un diàleg amb totes les formacions al Parlament i menys encara amb el partit «que va guanyar les eleccions».