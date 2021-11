Aragonès i Giró es reuneixen a Palau al marge de la trobada del Govern amb els comuns

Actualitzada 21/11/2021 a les 23:32

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, han mantingut aquest diumenge a la tarda una reunió. Fonts coneixedores de la trobada han explicat que s'ha produït al Palau de la Generalitat en paral·lel a la reunió entre representants del Govern i els comuns per abordar els pressupostos de l'any 2022. JxCat, formació que va proposar Giró com a conseller, no ha assitit a les negociacions amb En Comú Podem.