Mitjà ampliaria el passi covid quan la incidència a 14 dies superi els 200 casos i creu que això passarà en 2 setmanes

Actualitzada 18/11/2021 a les 10:56

L'epidemiòleg Oriol Mitjà ha defensat ampliar l'ús del passaport covid quan la incidència a 14 dies superi els 200 casos i ha augurat que això passarà a Catalunya en dues o tres setmanes. En declaracions a RAC1, ha dit que la sisena onada era previsible, i tot i que ha descartat que sigui com les anteriors, ha avalat prendre mesures per aturar l'increment de contagis. En aquest sentit, ha defensat l'ampliació del passi covid a la restauració, camps de futbols, concerts, temples religiosos o gimnasos, entre d'altres. Tot i l'increment de casos, no creu que les UCI superin el 30% d'ocupació aquest cop, amb com a molt 300 crítics. Mitjà ha mantingut la seva previsió que cap al gener o febrer la covid s'haurà «gripatitzat».