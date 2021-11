Els 112 incorporen un sistema per geolocalitzar amb precisió trucades fetes des d'un telèfon mòbil

Actualitzada 18/11/2021 a les 15:49

Els serveis d'atenció telefònica per a emergències 112 han incorporat un sistema per geolocalitzar amb precisió trucades fetes des d'un telèfon mòbil, que permet reduir l'àrea de cerca de les persones que es troben en situació de risc. El sistema de Localització Mòbil Avançada (AML per les sigles en anglès) s'ha implementat per part del Ministeri de l'Interior a Catalunya i a deu comunitats autònomes més i ja dona cobertura al 65% de la població de l'Estat. La resta activaran el servei durant el primer semestre del 2022. Aquest dijous s'ha presentat oficialment a València, lloc on es va fer la prova pilot. A Catalunya es van començar a fer proves per a la seva implantació el mes de juny.