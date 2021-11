El nombre d'alumnes confinats puja a 13.350 de 62 centres de Catalunya

Es va ampliant la xifra de grups de confinats als centres del Baix Camp, del Tarragonès i del Baix Penedès

Els alumnes confinats per Covid-19 s'eleven aquest dijous a un total de 13.350, que assisteixen a classes de 62 centres de tot Catalunya, segons les últimes dades facilitades per l'aplicació Traçacovid del Departament d'Educació.Segueixen tancats dos centres educatius a causa de la pandèmia, un a Avinyonet del Penedès (Alt Penedès), la guarderia El Cargol, amb 13 persones confinades per un positiu en Covid, i Els Putxinel·lis, una altra guarderia situada al municipi de Montesquiu (Osona), per set positius detectats els últims deu dies i 17 persones confinades.Els centres escolars amb grups confinats s'eleven aquest dijous a 62 (53 ahir) dels 5.108 existents, la qual cosa suposa l'1,21% del total.Aquestes escoles i instituts estan situats, en la seva majoria, a les comarques de Barcelona i Girona i també es van ampliant a diverses de Tarragona (Baix Camp, Tarragonès i Baix Penedès) i Lleida (Segrià, Pla d'Urgell, Urgell i Pallars Jussà), mentre queden lliures de Covid, de moment, una gran part de la zona nord de Lleida i les Terres de l'Ebre.Des que el Departament d'Educació va començar a comptabilitzar els casos de Covid, al final d'agost, s'han acumulat 10.687 positius en el sistema educatiu català, entre alumnes (9.396), docents i personal d'administració (1.275) i personal extern (16), indiquen les dades notificades aquest dijous.Els casos positius els últims 10 dies ascendeixen a 2.295, dels quals 1.922 són alumnes, 364 docents i personal d'administració i serveis i 9 corresponen a personal extern.