Educació diu que ara «no està sobre la taula» retirar la mascareta als patis perquè la pandèmia ha empitjorat

Gomà ha apuntat també que la mascareta, obligatòria a partir dels sis anys, depèn d'una normativa estatal. En tot cas, ha insistit que en un moment d'evolució positiva es podia pensar que s'anava cap a aquesta retirada de la mascareta, als patis primer, però que ara «no està sent així».La secretària ha recordat també que precisament els escolars més joves no estan vacunats. «En aquests moments en què comunitàriament hi ha un increment de contagis no farem cap mesura que no sigui prudent als centres educatius», ha resumit.Gomà ha constat que els casos i confinaments estan augmentat als centres educatius però ha apuntat que, un cop més, l'escola no deixa de ser el reflex del que està passant a la comunitat.