Més d'11.600 escolars i gairebé 400 docents, confinats a Catalunya

Els casos positius en els últims 10 dies ascendeixen a 2.052

Actualitzada 17/11/2021 a les 12:20

Ja són 11.613 els alumnes confinats a casa per ser positius o contactes de Covid-19 aquest dimecres a Catalunya, als quals s'han de sumar 399 docents i personal d'administració i 9 de personal extern, mentre segueixen tancades quatre escoles íntegrament pel mateix motiu.Aquests són les últimes dades facilitades aquest dimecres pel Departament d'Educació a través de l'aplicació Traçacovid, que es va engegar el curs passat i que serveix per seguir l'evolució dels casos de Covid-19 en el sistema educatiu.Continua tancada la guarderia Els Putxinel·lis, situada a la població de Montesquiu (Osona), a causa de set casos positius (ahir se'n comptabilitzaven cinc) de Covid-19 detectats en els últims deu dies, la qual cosa ha obligat a confinar 17 persones entre alumnes, docents i personal administratiu i extern.També continua tancada l'Escola Santa Bàrbara de Vidrà, a la mateixa comarca, per tres positius i amb 19 persones del centre confinades.A aquests dos centres s'han sumat en els últims dies l'Escola La Roca de Sarroca de Lleida (Segrià), amb un positiu i 13 persones confinades, i la guarderia El Cargol d'Avinyonet del Penedès (Alt Penedès), amb un positiu i 13 persones confinades.Els centres escolars amb grups confinats s'eleven aquest dimecres a 53 (49 ahir) dels 5.108 existents, la qual cosa suposa l'1,04% del total.Aquestes escoles i instituts estan situats, en la seva major part, a les comarques de Barcelona i Girona i també es van ampliant a diverses de Tarragona (Baix Camp i Baix Penedès) i Lleida (Pla d'Urgell, Urgell i Pallars Jussà), mentre queden lliures de Covid, de moment, una gran part de la zona nord de Lleida i les Terres de l'Ebre.Des que el Departament d'Educació va començar a comptabilitzar els casos de Covid, a finals d'agost, s'han acumulat 10.256 positius en el sistema educatiu català, entre alumnes (9.022), docents i personal d'administració (1.220) i personal extern (14), indiquen les dades notificades aquest dijous.Els casos positius en els últims 10 dies ascendeixen a 2.052, dels quals 1.712 són alumnes, 333 docents i personal d'administració i serveis i 7 corresponen a personal extern.