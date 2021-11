Els conductors han estat evacuats per revisar contusions

Actualitzada 17/11/2021 a les 08:37

Dos passatgers han resultat ferits lleus en un xoc entre dos autobusos urbans a Sant Adrià del Besòs (Barcelonès). Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís cap a les 5.01 per aquest xoc, que s'ha produït al carrer Tibidabo amb Mare de Déu de Montserrat.Els conductors han estat evacuats a les mútues respectives per revisar contusions. Hi han treballat quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i Bombers de Barcelona.