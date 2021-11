Catalunya busca més de 58.000 professionals IT amb sous de 40.000 euros

Actualitzada 16/11/2021 a les 17:15

Catalunya busca 58.293 professionals d'IT, segons l'«Informe Tech Cities 2021» elaborat per la marca de tecnologia de ManpowerGroup, Experis. Catalunya és la segona comunitat de l'Estat amb més demanda d'aquests perfils, un 31%, només per darrere de Madrid, amb un 49%. El salari mitjà d'aquests professionals és de 40.909 euros a l'any, 12.000 més que la mitjana de persones que treballen a Catalunya i 14.000 euros per sobre de la mitjana estatal. El perfil més demandat és el «Cloud Architect», amb gairebé 18.000 posicions i un sou de 46.000 euros. A aquest perfil li segueix el de «Java Developer», amb gairebé 10.000 llocs de feina i un salari de 34.000 euros, i el «Data Analyst», amb més de 8.000 posicions i un salari de 42.000 euros.