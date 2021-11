Siri o Alexa en català? Una nova eina ho facilita

La cooperativa Col·lectivaT crea un motor de síntesi de veu amb programari lliure

Actualitzada 16/11/2021 a les 09:51

La cooperativa Col·lectivaT han creat Catotron, el primer motor de síntesi de veu en català. Amb aquesta nova eina es podrà fer parlar aplicacions i dispositius com Alexa o Siri en llengua catalana, una opció que fins ara no es trobava disponible. A més, Catotron utilitza programari lliure i, per tant, es posa a l'abast de qualsevol desenvolupador de 'software'. «Totes les versions amb llicències obertes es basen en l'anglès; [...] ara s'obren infinitat d'oportunitats per fer parlar català qualsevol dispositiu o aplicació d'una forma molt poc costosa», explica la cooperativa en un comunicat emès aquest dimarts. Segons Col·lectivaT, el seu ús es pot estendre a productes infantils, de conducció o per a persones que volen aprendre la llengua.